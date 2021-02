Zidane rÃ©cupÃ¨re Ramos et Hazard

Bonnes nouvelles pour le Real Madrid. Sergio Ramos et Eden Hazard ont travaillé normalement avec le reste de l'équipe lors de la séance d'entraînement de ce mercredi matin.

Merveilleuse nouvelle pour Zidane, qui retrouve ses joueurs juste à temps pour la visite à Huesca le samedi 6 février à 16h15.

Lors de la séance de lundi, le Sévillan a fait une partie de l'entraînement en salle de sport et une autre sur le terrain de Valdebebas. Le capitaine a montré qu'il s'est remis de sa blessure au genou et qu'il est prêt à retourner sur le terrain après près d'un mois sur la touche.

Pour sa part, Hazard, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe mardi, a laissé derrière lui ses pépins physiques et a également travaillé normalement avec le reste de ses coéquipiers.

Les absences confirmées sont celles de Lucas Vázquez, Rodrygo et Valverde, qui continuent à alterner entre l'entraînement sur le terrain et en salle de sport. Carvajal est également absent pour cause de blessure. L'autre absent est Nacho, qui reste isolé chez lui après avoir été testé positif au coronavirus.