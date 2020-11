Zidane, seul entraîneur de Liga à avoir plus de titres qu'Emery

Ce samedi, sur le banc du stade de la Ceramica, il y aura pas moins de 21 titres ; ceux remportés par Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, et Zinedine Zidane. Les deux entraîneurs ont le meilleur palmarès de Liga.

L'histoire d'Emery est celle d'une ascension. C'est le rêve réalisé par tout entraîneur qui part du bas de l'échelle et qui s'appuie sur ses acquis pour se hisser au sommet du monde du football. Commençant sur le banc de Lorca, alors qu'il était encore joueur, il a été promu en deuxième division et a failli atteindre la Liga.

Il l'a fait avec Almeria, avant de passer par Valence, le Spartak Moscou, Séville... puis ensuite sur les bancs du Paris Saint-Germain et d'Arsenal. Et dans tous ces clubs, curieusement, il a toujours dépassé les 50% de victoires. Même en Russie, où il n'a pas terminé la saison.

Comme le rappelle 'Marca', Emery a dix titres à son actif, soit un de moins que Zinedine Zidane, à la tête du Real Madrid. Le premier gagné par le natif de Fontarrabie était lors de la saison 2013-14, avec Séville en Europa League. Ce sera le premier de ses trois trophées avec le club andalou, auxquels s'ajouteront une Ligue 1, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions. Tout cela bien sûr, avec le PSG.

Bien que Calleja atteignait les objectifs fixés, Villarreal a voulu faire un pas en avant et l'a fait avec Unai Emery, l'homme choisi par les "groguets" pour remporter leur premier titre. Ils ont toujours été remarquables en Liga et en Europe, avec cette demi-finale de la Ligue des champions dont on se souvient, mais la gloire n'est jamais venue.

Le palmarès de Zidane, le plus titré du championnat avec onze trophées, est également inoubliable : deux Ligas, deux Super Coupes d'Espagne, trois Ligues des champions, deux Super Coupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs. Ces chiffres resteront anecdotiques dès lors que le match commencera.

Derrière eux se trouve Diego Pablo Simeone, qui a remporté sept de ses neuf titres avec l'Atlético de Madrid. On compte notamment l'historique Liga 2013-14 ou deux titres de Ligue Europa. Il avait auparavant remporté l'Apertura argentine avec Estudiantes et une Clausura avec River Plate.

Le prochain n'est pas Ronald Koeman, mais Manuel Pellegrini (Real Betis), qui est à égalité avec El Cholo. Seulement trois de ses succès viennent de Manchester City, où il a remporté deux Coupes de la Ligue et une Premier League. Pendant ce temps, l'entraîneur du Barça en totalise huit, dont six avec l'Ajax, un avec Benfica et un autre, la Coupe du Roi, avec Valence.