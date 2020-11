Zidane suit de près la progression de Brahim Diaz

Brahim Diaz a quitté le Real Madrid en prêt après une saison 2019-2020 sans temps de jeu et a rapidement montré ce dont il était capable lors de ses premiers mois en Italie.

Le jeune joueur espagnol était peut-être un pari risqué de la part du club italien, mais Brahim Diaz est aujourd'hui un joueur important au sein de l'équipe de Stefano Pioli à Milan.

En tout depuis le début de saison, Brahim Diaz a participé à neuf rencontres de son équipe, et cinq d'entre elles en tant que titulaire. Le jeune espagnol a aussi inscrit trois buts.

Et selon les informations de 'AS' en Espagne, Zinedine Zidane et le Real Madrid seraient plus que satisfaits face à l'évolution de l'international espoir espagnol, et l'entraîneur verrait toujours Brahim comme un joueur clé de l'avenir de son club.