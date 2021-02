"Zidane supporte très bien la pression, il va rester"

Après avoir battu Getafe (2-0), le Real Madrid reçoit sur sa pelouse Valence, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Liga.

Un match auquel Pedja Mijatovic, ancien joueur des deux équipes, a fait référence dans son interview à 'Goal'.

"Ni le Real Madrid ni Valence ne peuvent se vanter d'être dans un moment imbattable, en ce qui concerne la forme. Cela va être très intéressant, très ouvert. Certaines années, c’était plus évident. Ni Madrid ni Valence ne sont assez confiants pour se positionner. Ils ont beaucoup de hauts et de bas, admet-il. Qui est favori ? Peut-être que je donnerais un avantage à Madrid car il joue à domicile et parce qu'ils sont obligés de gagner. Quel que soit le rival, la moindre défaite l’éloignera du sommet de la Liga. Ils doivent gagner et profiter de leur terrain s'ils veulent gêner l'Atlético."

Interrogé sur Zidane, le Monténégrin pense que le coach madrilène va rester malgré les critiques de la presse espagnole : "Le Real Madrid est un club qui vous met beaucoup de pression, ça épuise tout professionnel, joueur, entraîneur, président... ce n'est pas facile de vivre avec ça. Zidane a réalisé quelque chose que personne ne répétera jamais en termes de titres remportés, comme ses trois LDC d'affilée. Cela n’était jamais arrivé. C’est normal qu'il se mette en colère. Il sait parfaitement d’où arrivent les tirs. Mais il supporte très la pression. Je pense qu'il va continuer."