Zidane toujours sans Ramos, mais avec Varane

Le Real Madrid prépare déjà son entrée en Coupe du roi qui se tiendra ce mercredi à El Collao et contre l'Alcoyano. Zidane donnera du temps de jeu aux habituels remplçants.

Ce lundi, l'équipe a eu sa première séance de travail et le staff n'a pas pu compter sur Sergio Ramos, qui est resté à l'intérieur des installations après avoir joué sous couverture et qui a fini avec une gêne en demi-finale de Supercoupe.

De même, Rodrygo continue de se remettre de ses problèmes musculaires, les deux joueurs seront donc absents du match de coupe.

Raphaël Varane, en revanche, a fait son retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, car il n'a pas fait d'exercice le dimanche.

"Les joueurs ont commencé par des exercices d'activation et de course, puis ils se sont exercés à la possession, au pressing et à la sortie de balle. Ensuite, ils ont fait un travail tactique et la séance s'est terminée par un match sur terrain réduit", a précisé le Real Madrid.