"Zidane venait en Fiat et les autres joueurs en Ferrari"

Zinédine Zidane et Edwin van der Sar ont évolué ensemble pendant deux ans sous les couleurs de la Juventus Turin, avant que le Français ne quitte le club pour le Real Madrid en 2001.

Malgré sa notoriété et son énorme talent et son élégance avec la balle au pied, Zinédine Zidane a toujours été décrit comme un joueur très discret et simple en dehors des terrains de football.

Et l'ancien gardien de but néerlandais a voulu revenir sur leur époque à la Juventus Turin dans une interview accordée à 'Ziggo Sport'.

"Il n'était pas très bavard. C'était difficile car à cette époque il ne parlait pas très bien anglais, il ne parlait qu'en français ou en italien. Mais la façon dont il prenait le ballon, le lançait en l'air et comment il a toujours pu jouer...", a confié Van der Sar.

"Un jour il est venu à l’entraînement avec une Fiat, portant un jean, une chemise Levis blanche et des Adidas blanches. C'était totalement différent de ce qu’on voyait avec les autres joueurs : une Ferrari, du Dolce & Gabbana et Versace", raconte l'ancien gardien de United.

"Bien sûr, il avait son côté sombre et a pris un carton rouge pour cela, mais il était très doux avec le ballon. Sans cela, il n'était pas si élégant", a-t-il conclu.