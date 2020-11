Zidane veut que la prolongation de Ramos soit négociée rapidement

Avant le match contre Villarreal, Zinedine Zidane était devant la presse pour évoquer le match à venir, mais surtout les rumeurs de départ de Sergio Ramos, dont le contrat se termine cet été. il souhaite conserver son joueur et que les négociations soient rapides.

"C'est notre capitaine, nous voulons le garder avec nous, pour ce qu'il est, ce qu'il transmet à l'équipe, on connait son importance dans l'équipe. Nous espérons que sa situation va s'arranger le plus vite possible."

Il est aussi revenu sur sa blessure, provoquée lors de la victoire 6-0 contre l'Allemagne: "A chaque fois qu'un joueur se blesse c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça."