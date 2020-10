"Zidane voulait que Jovic parte à ma place"

Alors que Mayoral revenait d'un prêt à Levante, l'espagnol a quitté le Real Madrid pour signer un contrat de deux ans à l'AS Roma. Pour Zidane, il était certain que Mayoral resterait au Real Madrid, mais l'attaquant espagnol est parti contre la volonté de son entraîneur. La raison ? Sa volonté de quêter du temps de jeu ailleurs. L'attaquant a d'ailleur fait une confidence, Zizou ne voulait pas garder Luka Jovic.

"Quand je suis arrivé à la pré-saison avec le Real, j'allais quitter le club rapidement, mais Zidane voulait que je reste, je lui ai dit que je devais partir pour avoir plus d'opportunités", a confié Mayoral durant la conférence de presse de sa présentation avec l'AS Roma. "Je pense que le club a écouté Zidane et c'est pourquoi ils ont voulu trouver une porte de sortie à Jovic. A la fin, j'ai appelé le bureau pour leur demander de me laisser partir."