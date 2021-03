Zinchenko et Guardiola ne sont pas d'accord sur les chances de quadruplÃ© de Manchester City

Oleksandr Zinchenko insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison pour que Manchester City ne puisse pas gagner le quadruplé cette saison - mais son entraîneur, Pep Guardiola n'est pas d'accord. Le leader de la Premier League affrontera le Borussia Monchengladbach en Ligue des champions en huitième de finale, avec un avantage de 2-0 acquis au match aller. Manchester City est déjà en finale de la Carabao Cup et sera en quart de finale de la FA Cup contre Everton ce week-end.

Interrogé sur la possibilité de remporter quatre trophées, Zinchenko a répondu: "Bien sûr. Le Bayern a montré l'année dernière - ils ont tout gagné, non ? Barcelone l'a fait aussi une année avec Pep et je pense, bien sûr, que tout est possible. Nous avons une équipe incroyable, les meilleurs joueurs du monde. Certainement, pourquoi pas ? Dans le vestiaire ou à l'intérieur de l'équipe, je peux voir les yeux affamés, tout le monde a tellement faim pour les titres et c'est ce que vous voulez voir".

L'entraîneur de Manchester City a succédé à son joueur lors de la conférence de presse d'avant-match de Ligue des champions et a minimisé les commentaires de son latéral gauche ukrainien sur les chances de réaliser un quadruplé. "Je suis plus âgé que M. Zinchenko, j'ai plus d'expérience et je ne suis pas d'accord avec lui", a-t-il déclaré. "Zinchenko doit juste s'inquiéter pour faire un bon match demain et de continuer comme ça. C'est le seul moyen".

"Quatre titres remportés, cela ne s'est jamais produit en Angleterre auparavant et je pense que ça n'arrivera pas. On pense juste au prochain et ensuite à Goodison Park. J'espère que les joueurs pourront revenir sains et saufs de la trêve internationale parce que nous jouons pour des choses importantes", a ajouté l'entraîneur de Manchester City. Plusieurs de ses joueurs vont effectivement rejoindre leur sélection à la fin du mois de mars et en fonction de leur pays d'origine, ils peuvent risque une quarantaine à leur retour en Angleterre.

Zinchenko dit que Manchester City peut suivre les traces du Bayern Munich qui a remporté tous ses trophées nationaux la saison dernière ainsi que la Ligue des champions. L'équipe de Hansi Flick a ajouté la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ces derniers mois pour finalement remporter l'ensemble des trophées dans lesquels ils étaient en lice. Guardiola est le seul autre entraîneur à avoir réussi un exploit similaire, lorsqu'il était à Barcelone, mais n'a jusqu'à présent pas réussi à dépasser les quarts de finale en C1 avec City.

L'équipe de Guardiola a une bonne opportunité d'atteindre les quarts de finale, détenant un avantage de deux buts après le match aller, bien que le match à domicile de mardi ait été déplacé à Budapest en raison de la réglementation sur le Coronavirus. Un certain nombre d'équipes fortes sont déjà qualifiées pour le tour suivant, notamment le Paris Saint-Germain, Liverpool et le Borussia Dortmund. City a été étonnamment éliminé par l'équipe française de Lyon l'an dernier et Zinchenko a averti : "À ce stade, je reconnais que toutes les équipes sont assez fortes et ont beaucoup de joueurs de qualité. Donc, surtout si on parle du Borussia Monchengladbach, ils s'organisent bien défensivement, ce n'est pas facile de se créer des occasions contre ce type d'équipes mais on va essayer".