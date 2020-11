Zinedine Zidane a le soutien de Carvajal

Vivement critiqué en ce début de saison après le démarrage difficile que connaît le Real madrid en championnat comme en Ligue des champions, Zinedine Zidane se trouve dans une position délicate.

Si la victoire face au FC Barcelone semble avoir apporté un peu plus de sérénité au sein du club madrilène, les deux défaites en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk puis au Borussia Mönchengladbach n'arrangent pas les choses pour ZZ.

Annoncé sur la sellete par plusieurs médias espagnols, le technicien français peut compter sur le soutien de ses joueurs et notamment celui de Dani Carvajal, qui a dernièrement évoqué la situation de son coach pour 'La Razon'.

"Toutes les équipes traversent des bons et de mauvais moments. De l'intérieur, personne ne doute de Zidane et à l'extérieur ça ne devrait pas être le cas. C'est un grand entraîneur, il a de nombreuses solutions et chaque année il a donné des titres au Madrid", a-t-il d'abord déclaré.

Avant de poursuivre sur les derniers résultats du club : "Dans une équipe comme Madrid, il faut s'y habituer. Vous gagnez contre l'Inter et vous perdez contre Valence et tout est remis en question. Nous devons, de l'intérieur, suivre une ligne ascendante".