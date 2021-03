Zinedine Zidane ne veut plus entendre parler de Sergio Ramos

Le Real Madrid continue de poursuivre l'Atlético de Madrid, leader de Liga, pour la course au titre malgré certaines difficultés comme les blessures, la COVID-19 ou encore les rumeurs de départ.

Concernant ce sujet, c'est le capitaine, Sergio Ramos, qui voit son contrat se terminer au mois de juin, qui est envoyé par la presse un peu partout en Europe. Lors de la conférence de presse de ce dimanche, un journaliste à posé une question sur l'avenir de l'espagnol et le coach Madrilène s'est agacé : "Tu me poses toujours la même question, a lancé Zizou. Je veux qu'il soit remis de sa blessure, mais à part ça, je n’ai rien d'autre à dire. Demain (lundi), nous avons un match." Sergio Ramos est toujours en convalescence après son opération au genou le 6 février suite à une blessure et donc indisponible durant quelques semaines.

Le défenseur international espagnol fait état d'un départ vers le PSG ou encore Manchester City.