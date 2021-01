Zinedine Zidane pousse un coup de gueule

Le Real Madrid jouait ce samedi face à Osasuna pour le compte de la 18e journée de Liga. Les Merengue n'ont su qu'obtenir le point du match nul (0-0), ce qui n'arrange pas leurs affaires.

Pour l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, le problème était ailleurs, notamment sur les conditions climatique. Zizou, qui a pour habitude être patient et calme, a cette fois, poussé un coup de gueule contre la délégation du football espagnol qui a maintenu le match malgré le temps particulier : "Ce n'était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid."