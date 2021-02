"Zlatan est comme un grand frÃ¨re pour moi"

Rafael Leão est arrivé à Milan à l'été 2019, révélant qu'il avait refusé les avances de l'Inter, qui montrait également un intérêt pour lui lorsqu'il étati à Lille.

"J'ai choisi Milan car ils m'ont d'abord parlé et c'était ma priorité. Quand Milan appelle, on ne peut pas dire non", a-t-il commenté au journal italien 'Corriere dello Sport' avant le derby de dimanche entre les deux clubs milanais. L'attaquant portugais a évoqué une fois de plus sa relation fraternelle avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic : "Zlatan est comme un grand frère pour moi, il est un point de référence avec une mentalité de la gagne comme je n'en ai jamais vu chez un autre joueur."