"Zlatan est meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ans"

S'il est sorti sur blessure, Zlatan Ibrahimovic a eu le temps d'inscrire un doublé contre le Napoli ce dimanche et a repris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A.

Milan reste en tête du championnat et a encore une fois pu compter sur son leader de 39 ans. Gennaro Gattuso, ancien coéquipier d'Ibrahimovic à Milan et aujourd'hui entraîneur de Naples, a reconnu la performance du Suédois.

"Milan croit fermement en Ibra et ses coéquipiers le suivent à 100%. Peut-être qu'ils ne sont pas les plus forts, mais ils ont la mentalité et Ibra est meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans", a reconnu l'ancien joueur du Milan AC.

Gattuso a en revanche regretté l'attitude de son équipe dimanche soir : "Si l'on pense à être professeurs et à protester avec l'arbitre, si on pense à moi au lieu de nous, alors tous nos problèmes sortent. J'aime que mes équipes jouent bien au football, mais je ne peux pas accepter qu'elle se perde dès les premières difficultés."