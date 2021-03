Zlatan Ibrahimovic, de retour avec la Suède à la fin du mois

C'est une nouvelle dont tout le monde entendait parler depuis plusieurs mois, depuis le retour en forme de Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs de l'AC Milan cette saison.

Celui qui avait abandonné la sélection suédoise après l'élimination de son pays lors de la phase de groupes de l'Euro 2016 serait prêt à faire son retour pour aider la Suède, et ce malgré ses 39 ans.

Selon les informations de 'FotbollDirekt', la fédération suédoise, le sélectionneur et l'attaquant de Milan se seraient mis d'accord et Zlatan Ibrahimovic fera donc son retour lors de la prochaine trêve internationale.

Zlatan Ibrahimovic devrait donc être dans la prochaine liste de Janne Andersson, sélectionneur de la Suède, pour les prochains matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022.

La liste sera annoncée le 18 mars prochain, et la Suédè affrontera le Kosovo et la Géorgie à la fin du mois, les 25 et 28 mars. Un premier pas vers l'Euro pour le géant suédois ?