Zlatan Ibrahimovic en dit plus sur son altercation avec Lukaku

Zlatan Ibrahimovic était présent ce mardi à l'ouverture du Festival de musique de Sanremo, finissant par évoquer l'un de ses derniers incidents, mettant en vedette le Belge Romelu Lukaku.

C'était le 26 janvier, lors d'un derby entre les deux clubs de Milan, que les deux joueurs qui étaient coéquipiers à Manchester United se sont engagés dans un échange de paroles houleuses. Lukaku a même invité Ibrahimovic à "sortir".

Le Suédois a maintenant clarifié : "Il n'y a pas de problème personnel entre Lukaku et moi. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. S'il veut venir ici, je le recevrai."

De la même manière, il a également évoqué le basketteur LeBron James: "Le racisme et la politique sont des choses différentes. Les sportifs partagent le monde, la politique divise. Tout le monde est le bienvenu parmi nous, mais les athlètes doivent rester des athlètes, les politiciens doivent rester des politiciens. Seulement ça."

La présence d'Ibrahimovic au festival a suscité quelques critiques, puisque le joueur de 39 ans est blessé : "Je suis un professionnel et quiconque me connaît le sait. Quand je joue au football, je me concentre uniquement sur ça. Je veux aider Milan et redonner à l'Italie ce qu'elle m'a donné au cours de ces années, pas seulement dans le football. J'ai eu l'opportunité d'être invité au Festival, l'un des événements les plus importants du pays, alors je l'ai accepté.", a-t-il expliqué sur les antennes italiennes.