Zlatan Ibrahimovic est de retour et la Suède gagne

La Suède a battu la Géorgie 1-0 ce jeudi au début des qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans le groupe B, qui comprend également l'Espagne, la Grèce et le Kosovo.

Claesson a inscrit le seul but de ce match, à la 35e minute, mais le match a été surtout marqué par le retour de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant qui a débuté (sortià la 84e minute) et partagé l'attaque avec Alexander Isak, 21 ans de la Real Sociedad et qui a déjà été surnommé le nouvel Ibrahimovic.

Alors que l'Espagne faisait match nul face à la Grèce (1-1), la Suède occupe désormais la première place du groupe, partant ainsi du bon pied vers la Coupe du monde.