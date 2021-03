Zlatan Ibrahimovic revient en sélection... et apprend l'hymne national

Quatre ans, neuf mois et trois jours. C'était le décalage entre l'avant-dernière apparition de Zlatan Ibrahimovic avec la Suède, à l'Euro 2016, et son retour, ce jeudi, à 39 ans, dans une équipe où il reste le meilleur buteur de l'histoire, avec 62 buts.

A Stockholm, à la Friends Arena, où il avait inscrit quatre buts contre l'Angleterre en ouverture (4-2), Ibra n'a pas marqué mais a offert une passe décisive, contre la Géorgie (1-0), inscrit par Claesson. Et il a chanté l'hymne pour la première fois, remplissant une promesse faite à l'entraîneur Janne Andersson : "J'ai dû étudier l'hymne et je l'ai appris. C'était très beau de chanter. Comment ai-je chanté ? Il faut demander à la personne qui était à côté de moi", a répondu Ibrahimovic, qui est également devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à représenter l'équipe, dépassant les 38 ans et 59 jours du gardien Thomas Ravelli.

"J'ai toujours tous ces mouvements, ces trucs de ninja. Je le fais toujours, croyez-moi, malgré les 39 ans", a expliqué le joueur, qui se sentait comme un adolescent : "Pas de pression mais j'étais anxieux. J'ai senti des papillons dans mon estomac. C'était bien, une sensation formidable."