Zlatan : "Je suis revenu parce que je le mérite"

A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic a encore beaucoup à offrir au football. A tel point qu'il n'a pas hésité à revenir dans l'équipe nationale suédoise, cinq ans après avoir annoncé sa retraire.

L'attaquant a expliqué pourquoi il a décidé de revenir en sélection. "Je suis revenu parce que je le mérite, grâce à ce que j'ai fait ces derniers mois, pas parce que je m'appelle Zlatan et que je suis Ibrahimovic. Si on m'a appelé, c'est pour ce que j'ai fait sur le terrain", a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne YouTube de la fédération suédoise de football, deux jours après l'annonce de son retour.

Le natif de Malmö semble avoir enterré la hache de guerre avec le sélectionneur Janne Andersson, avec qui il a eu des relations assez tendues par le passé.

"Nous avons parlé de tout. En un mot : nous avons tiré un trait sur tout ce qui s'est passé et nous avons regardé vers l'avenir. Nous nous traitions avec respect", a confié l'ancien joueur du PSG, avant de poursuivre. "Andersson est une personne directe avec une mentalité de gagnant. Janne m'a demandé : 'Tu veux venir ?' J'ai été très sincère : 'Janne, le jour où tu fais la liste, demande-moi un jour avant si je suis prêt à jouer et je te répondrai franchement'. Et quand ce jour est arrivé, j'ai dit que je me sentais prêt", a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de la Suède avec 62 buts en 116 apparitions.

"C'est un peu irréel d'être ici à mon âge, je peux aider l'équipe de différentes façons. Ma mentalité est toujours la même : je veux gagner à tout prix. Zlatan a plus d'expérience aujourd'hui, il est plus intelligent (si toutefois c'est possible, rires), il se déplace avec plus d'intelligence et fait ce qu'il doit faire pour aider l'équipe de la meilleure des manières", a-t-il ajouté.

Ibrahimovic a été appelé pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 fin mars, notamment face à la Géorgie et au Kosovo.