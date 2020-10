Zlatan répond à Lukaku : "Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un Dieu"

Rappelez-vous, le 9 février dernier, l'Inter Milan battait son voisin l'AC Milan sur le score de 4-2. À l'issue du derby, Romelu Lukaku avait posté sur les réseaux sociaux une photo de sa célébration. "Il y a un nouveau roi à Milan”, avait écrit le Belge.

Huit mois après, l'AC Milan tient sa vengeance, en partie grâce à son buteur, Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a inscrit un doublé qui a permis aux siens de remporter ce derby.

"Je ne savais pas si je devais arrêter ou non, mais Raiola m'a dit que c'était trop facile de finir comme ça. Milan est arrivé et j'y suis allé. Maintenant, je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais ils ne m'arrêtent pas de toute façon", a affirmé Ibrahimovic à la fin du match.

Ce dimanche, l'attaquant de 39 ans a posté sur les réseaux sociaux une publication en guise de réponse à Lukaku. "Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un Dieu", peut-on lire sur le tweet de Zlatan.