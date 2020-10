1 but en 10 matchs pour Chicharito avec les LA Galaxy

Les Los Angeles Galaxy font une très mauvaise saison. Après 15 matchs, l'équipe de Schelotto est en dernière position du tableau.

Il est évient que la mauvaise dynamique est la faute de toute l'équipe, mais il en est un qui n'arrive pas à relever la barre. Chicharito, le buteur, n'arrive plus à trouver le chemin des filets. Le mexicain n'a marqué qu'un seul but depuis son arrivée au club, soit un but tous les 10 matchs.

Ce n'est évidemment pas suffisant pour un buteur de son calibre, même si c'est la conséquence d'une mauvaise organisation collective.