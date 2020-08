10 matchs et 4 titres pour Alvaro Odriozola

Drôle de saison pour l'international espagnol Álvaro Odriozola, qui avait été prêté par le Real Madrid au Bayern Munich à la mi-saison lors du mercato hivernal.

Après n'avoir disputé que cinq matchs (quatre de Liga, un de Ligue des champions) en une partie de saison avec le Real Madrid de Zinedine Zidane, le défenseur latéral droit avait accepté d'être prêté au Bayern pour avoir plus de temps de jeu.

Cependant, Odriozola n'a pas eu plus de chance au Bayern Munich et n'y aura joué que cinq matchs aussi : un de Coupe d'Allemagne, un de Ligue des champions et trois de Bundesliga (pour un total de 179 minutes).

Oui mais... ce sont dix matchs qui lui ont suffi à être l'un des joueurs les plus titrés de la saison en Europe, puisqu'il a ainsi remporté à un total de quatre trophées, avec deux équipes différentes.

Il est à la fois vainqueur de la Liga espagnole et de la Bundesliga allemande, mais a été pu soulever le trophée de la Coupe d'Allemagne et celui de la Ligue des champions avec le Bayern Munich.