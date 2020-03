20 finales, 16 titres

Pep Guardiola ne laisse pas indifférent. Un génie pour certain, un comédien pour d'autres. Mais les chiffres sont là. Face à Aston Villa, le Catalan a démontré qu'il ne se lassait jamais de gagner, remportant son 16ème titre.

Mais cette statistique est encore plus affolante si on la compare aux nombres de finales disputées : 20. Tout simplement incroyable. Chaque finale est pratiquement synonyme de titre.

Face à Wolfsburg, en 2015, c'est la dernière fois que Pep a été défait en finale. C'était en Supercoupe d'Allemagne. Depuis, c'est six finales pour six victoires.

L'année suivante, avec le Bayern Munich, Guardiola s'était imposé face à Dortmund en finale de la Coupe d'Allemagne pour remporter son septième titre après trois saisons passées à l'Allianz Arena.

Avec Manchester City, qu'il a rejoint en 2016, le Catalan n'a pas perdu la moindre finale. Il n'en a pas joué pendant deux saisons, faut-il rappeler.

En 2018/2019, Pep a soulevé le Community Shield en battant Chelsea, la Carabao Cup, encore contre les Blues mais cette fois-ci aux tirs au but. Enfin, après avoir remporté sa deuxième Premier League, son City a écrasé Watford en finale de FA Cup sur le score de 6-0.

Cette saison, le Catalan a commencé de la même façon, remportant le Community Shield face à Liverpool au tirs au but après un 1-1 haletant.

Son dernier trophée remporté remonte à dimanche dernier face à Aston Villa en Carabao Cup. Pour opter à un nouveau titre en FA Cup, les Citizens devront se défaire de Sheffield Wednesday ce mercredi en huitièmes de finale.

C'est en Allemagne que Pep Guardiola a connu la pire série, puiqu'il a perdu les trois finales de Supercoupe qu'il a disputé. En plus de celle mentionnée plus haut contre Wolfsburg, il avait aussi cédé lors des deux précédentes éditions face au Borussia Dortmund. Il avait cependant remporté une Coupe d'Allemagne (2014), une Supercoupe d'Europe (2013) et un Mondial des Clubs (2013).

Avec le Barça, Guardiola a pratiquement fait le plein. Seul le Real Madrid de Mourinho lui a volé une Coupe du Roi en 2011 à Mestalla. Les deux autres, contre Bilbao, ont été remportées par le Catalan.

À deux reprises, Guardiola a remporté la Ligue des Champions contre Manchester United (2009, 2011), avant qu'Estudiantes et Santos ne cèdent en finale du Mondial des Clubs les mêmes années. Le Shakthar Donestsk et Porto ont goûté à la défaite contre Pep en finale de Supercoupe d'Europe.

En Espagne, Pep n'a pas partagé. Il a remporté les trois Supercoupes d'Espagne jouées, contre Bilbao (2010), Séville (2011) et le Real Madrid (2012).