20 stars internationales qui jouent en Chine

Ce n'est un secret pour personne, la Chine a accueilli à bras ouverts des joueurs reconnus qui ont marqué le football mondial voire international depuis les années 2000.

Bien que la régulation des salaires et la pandémie de coronavirus touchent le pays, plusieurs joueurs y ont posé leurs valises.

L'une des formations qui a enrôlé le plus de talent est le Shanghai Dongya F.C. qui compte sur des joueurs tels que Oscar, Marko Arnautović et Hulk au sein de la même équipe.

Autres clubs réputés; le Guangzhou Evergrande et le Guangzhou R&F, qui sont représentées par Paulinho et Anderson Talisca, d'un côté et Moussa Dembelé, de l'autre.

La liste de joueurs reconus est également composée par Marouane Fellaini, Graziano Pellé (Shandong Luneng Taishan), Renato Augusto, Cédric Bakambu, Jonathan Viera (Beijing Sinobo Guoan), Miranda, Alex Teixeira, Éder (Jiangsu Suning), Stéphane M'Bia, Giovanni Moreno, Stephan El Shaarawy (Shanghái Greenland Shenhua), Marek Hamšík, Salomón Rondón (Dalian Professional) et Augusto Fernández (Beijing Renhe).

À cela, nous pouvons ajouter d'autres joueurs qui ont fait carrière en Europe et qui ont rejoint le football chinois : Romain Alessandrini (Qingdao Huanghai), Nikica Jelavić (Guizhou Hengfeng), Rômulo (Shijiazhuang Ever Bright), Alan Kardec (Chongqing Dangdai Lifan) et Sandro Wagner (Tianjin Teda).