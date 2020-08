2020-2021 la saison d'Eden Hazard ?

Eden Hazard a terminé sa saison sur une élimination en Ligue des Champions contre Manchester City. Avant ses blessures, ça faisait dix ans qu'Eden Hazard jouait plus de 40 matchs par saison. D'ailleurs il a joué 51 et 52 matchs ses deux dernières saisons à Chelsea.

Aussi, les quatre dernières années avant sa signature au Real Madrid, il était à environ 20 buts et 10 passes décisives par saison. Mais son arrivée à Madrid a été un désastre : 22 matchs, 1 but et 4 passes décisives pour un joueur habitué à de meilleurs bilans.

Mais Hazard débarque juste dans la capitale espagnole et a un contrat qui s'étend jusqu'en 2024. Le Real Madrid espère donc un retour de la meilleure version du milieu offensif belge pour la saison prochaine.

Il y a cinq mois, Eden Hazard se faisait opérer d'une fissure du péroné distal droit, à la suite d'une rechute. Les yeux étaient tournés vers l'Euro mais la pandémie a tout chamboulé.

Une fois le retour de la Liga, Hazard revenait plein d'envie mais sa cheville a continué de le déranger, or Zidane disait avoir besoin de Hazard à 100%.

Malgré l'incertitude liée à la Covid-19 en Espagne, le début de la saison est prévue pour le 12 septembre. Ce qui laisse du temps à Hazard pour arriver en bonne condition physique.

L'investissement a été conséquent pour un joueur dont le contrat prenait fin cet été. Zidane a confiance en son joueur mais la pression reste maximale pour le joueur recruté pour être la star de l'équipe.