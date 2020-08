6 positifs au Coronavirus à l'Athletic Bilbao, dont Iñaki Williams

Alors que l'Athletic Bilbao annonçait mardi la reprise de la saison, il aura fallu à peine 24 heures pour que les mauvaises nouvelles arrivent. En effet, les tests de détection de la Covid-19 ont révélé des résultats positifs au sein de l'équipe basque.

Dans un communiqué officiel, l'Athetic Bilbao a informé que "des joueurs et des membres du staff ont passé les tests PCR conformément au protocole de la Liga".

Selon les résultats, six membres du club sont positifs mais le club n'a pas divulgué l'identité des personnes concernées. On sait toutefois que les personnes positives sont "placés en quarantaine, chacun dans leur domicile, et seront soumis à un nouveau test la semaine prochaine".

De plus, "les cas ont été communiqués aux autorités compétentes". L'Athletic a été réactif quant aux mesures mises en place pour éviter une propagation. Cette nouvelle vient s'ajouter au cas postitif du FC Barcelone.

La seule personne dont on connaît l'identité est Iñaki Williams parce que lui-même l'a annoncé via ses réseaux sociaux. Il assure cependant se sentir bien et en forme.