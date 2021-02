800 joueurs d'Allemagne affichent leur soutien à leurs collègues homosexuels

"Ihr könnt auf uns zählen", ou "Vous pouvez compter sur nous" en français. C'est le nom de la lettre signée par un total de 800 joueurs et joueuses du football professionnel allemand.

Pour le magazine '11 Freunde', 800 personnalités du football allemand promettent de soutenir leurs collègues homosexuels qui souhaiteraient faire leur coming-out à l'avenir.

"Nous vous soutiendrons, et si c'est nécessaire, nous vous défendrons face aux hostilités. Parce que vous faites le bon choix, et que nous serons à vos côtés", promet la lettre signée dans la revue allemande.

"Même en 2021, il n'y a toujours pas un seul joueur actif qui ait fait son coming-out dans les championnats professionnels masculins. La peur d'être marginalisé semble être encore si grande que les joueurs homosexuels pensent devoir se cacher", explique le communiqué.

Parmi les personnalités qui ont signé cette lettre de soutien à titre personnel se trouvent notamment Max Kruse (Union Berlin), Niklas Stark (Hertha Berlin), ou Almuth Schult et Alexandra Popp.

Lars Stindl, Mathias Ginter, Breel Embolo, Yann Sommer et Tony Jantschke, et l'entraîneur Marco Rose ont signé au nom du club de Borussia Mönchengladbach, alors que le directeur général de Dortmund Hans-Joachim Watzke a signé au nom de son club et de tous ses employés.

"Si un de mes coéquipiers venait à me reveler son homosexualité, je le défendrais face aux imbéciles", promet notamment Max Kruse, joueur de Bundesliga.

Pour le moment, le seul joueur professionnel allemand à avoir reconnu son homosexualité fut l'ancien international Thomas Hitzlperger, qui a attendu la fin de sa carrière professionnelle pour l'annoncer de manière publique.