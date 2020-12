Main de Ramos contre Eibar : "9 personnes sur 10 auraient sifflé penalty, mais pas l'arbitre"

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, est apparu lundi en conférence de presse d'avant-match, en marge de la rencontre face à Valladolid, qui se jouera mercredi à José Zorrilla à 22 heures.

Le Néerlandais s'est à nouveau plaint de l'arbitrage, cette fois-ci avec une main de Sergio Ramos ayant eu lieu la veille lors du match entre Eibar et le Real Madrid. Une main qui aurait pu entraîner un penalty pour les Basques et une potentielle égalisation.

"Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comme je l'ai dit après le match contre Madrid, je ne veux pas le répéter. Neuf personnes sur dix auraient sifflé penalty, mais pas l'arbitre. Nous le savons déjà", a fait valoir l'entraîneur du FC Barcelone.

Le Néerlandais a voulu préciser qu'il ne dit pas que le corps arbitral "aide le Real Madrid". "Je peux considérer cela comme un penalty, tout le monde a le droit de le faire. J'ai vu le match et pour moi, c'est un penalty. Mais l'arbitre et le VAR en ont décidé autrement. Les décisions sont prises par les arbitres", a-t-il ajouté.

Une équipe encore jeune

L'entraîneur a souligné l'idée que l'irrégularité de Barcelone est marquée par la jeunesse de l'équipe. "Nous sommes une équipe qui a changé des choses, avec des joueurs plus jeunes, et cela provoque un peu d'irrégularité. Pour l'avenir, c'est bien, mais au Barça, il faut gagner des titres. C'est une situation compliquée et nous avons besoin de temps."

Quant à l'affrontement contre Valladolid mardi, il a déclaré qu'ils devraient faire "un match plus régulier, être meilleur avec le ballon et améliorer les choses sans ballon. Nous devons avoir une concentration maximale pendant le match."

Le débat Lionel Messi

Les paroles de Leo Messi, extrait de son interview avec avec Jordi Évole, ont fait l'objet d'une question lors de la conférence de presse. Koeman a expliqué: "Pour moi, il n'est pas nécessaire que Leo dise dans une interview qu'il a l'envie, je le vois tous les jours. Il est avec l'équipe et ses coéquipiers. C'est un gagnant et il souffre de ne pas gagner tous les matchs".

"Je ne sais pas si cela va avoir un effet positif sur les autres joueurs. L'équipe est unie, elle travaille, elle est mécontente des résultats et nous faisons tout pour améliorer les choses. La meilleure vitamine, c'est de gagner des matchs. Leo est impliqué et travaille à l'amélioration des choses", a-t-il déclaré.

Le technicien néerlandais s'est également exprimé sur Ousmane Dembélé : "Ousmane a fait une partie de l'entraînement hier avec les remplaçants, qui travaillent toujours plus le jour du match. Dembélé a besoin de plus d'entraînements pour être convoqué. Il sera appelé contre Eibar le 29 décembre."