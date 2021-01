À bientôt 54 ans, Kazuyoshi Miura prolonge encore son contrat

Les années passent et se ressemblent pour Kazuyoshi Miura. Tous les ans à cette époque depuis plusieurs saisons, le Yokohama FC fait sensation en annonçant la nouvelle.

Cette année encore, Kazuyoshi Miura vient de prolonger son contrat. Bientôt âgé de 54 ans, l'ancien international japonais est toujours en forme et vient de rempiler pour une saison.

"Mes aspirations et ma passion pour le football ne font que croître. Je jouerai plus de matchs cette saison", a confié le joueur après sa prolongation. En septembre dernier, il était devenu le plus vieux joueur à être titulaire en championnat japonais.