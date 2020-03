À la croisée des chemins : Neymar au Barça ou Mbappé au Real Madrid

Le Paris Saint-Germain souffre d'un lourd problème qui touche les plus grandes écuries européennes : ses stars sont et restent toujours dans le viseurs des grands clubs qui se les arrachent et qui sont déterminés à dépenser des sommes astronomiques pour les enroler.

Dans la capitale française, cette situation touche deux joueurs en particulier, à savoir Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Le trio phare des Parisiens pourrait vivre sa dernière saison étant donné que Cavani est également sur le départ, son contrat prenant fin avec le club parisien. Quant au natif de Bondy et au Brésilien, ils pourraient également partir cet été.

D'autant plus que les prétendants qui ont frappé à leurs portes ne sont pas n'importe qui. Le Real Madrid est fou amoureux de Kylian Mbappé et le FC Barcelone fait du retour de Neymar Jr au Camp Nou une obsession.

Et aujourd'hui, presque plus personne ne doute sur le fait que l'idylle entre l'international français et Zinédine Zidane se vivra au grand jour d'ici quelques mois ou années.

En ce qui concerne Neymar Jr, le club catalan a déjà tenté de le convaincre l'été dernier, pour le réunir avec Lionel Messi, mais l'opération est finalement tombée à l'eau.

Second point important à souligner : les deux joueurs baissent la tête quand il s'agit de parler "prolongation". Pour le moment, bien que leur contrat soit toujours valides, les deux stars parisiennes repoussent les offres de prolongation.

Toutefois, selon le quotidien espagnol 'Sport' ce jeudi, il n’y a pas la moindre chance que Kylian Mbappé et Neymar quittent le Paris Saint-Germain en même temps. Et visiblement, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont déjà tranché sur l’identité de celui qui a une chance de partir.

Il s’agit de Neymar, dont le départ au FC Barcelone est probable selon la publication espagnole. En effet, il est indiqué que l’actuel dauphin du Real Madrid en Liga est optimiste concernant le retour de Neymar au Camp Nou, s’appuyant notamment sur un point de règlement de la FIFA qui permet aux joueurs de plus de 27 ans étant dans un club depuis trois ans sans y avoir prolongé de bénéficier d’une fixation de départ, comme indiqué mercredi matin.

La mission s’annonce en revanche beaucoup plus corsée pour le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Car même si pour l’heure, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire en juin 2022, le Paris Saint-Germain n’envisage pas une seconde un départ au mercato estival, et cela peu importe le prix que le Real Madrid est prêt à poser sur la table.

Plus que jamais, on se dirige donc vers un feuilleton Neymar au FC Barcelone même si la situation financière très délicate du club catalan incite à la plus grande prudence..