"À Madrid, je n’ai pas eu l’occasion de montrer qui j’étais vraiment"

Milan a bien fait les choses lorsqu'ils ont signé Theo l'été dernier. Il s'agissait sans aucun doute de leur meilleur joueur lors de cette saison.

Aujourd'hui, beaucoup de géants européens veulent s'offrir le Français qui est, pour beaucoup, l'un des meilleurs latéraux en Serie A. Le PSG ou la Juventus se seraient positionnés pour le joueur.

Theo Hernandez a parlé de son avenir... et de son passé : "C'est ma meilleure saison depuis celle avec Alavés (2016-2017). Je n'ai pas eu l'occasion de montrer qui je suis au Real. Je suis arrivé à Madrid trop jeune (2017) et arriver de l'Atlético n'était pas facile. J'ai suffisamment mûri et c'est pourquoi je suis là où je suis", a-t-il ajouté.