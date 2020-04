"À Molde, Haaland n'était pas spécialement bon"

En l'espace de quelques mois, Erling Haaland est passé de jeune prometteur de Salzbourg à grande star que tout le monde s'arrache sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Avant de rejoindre Salzbourg, le jeune joueur norvégien avait connu des débuts discrets sous les couleurs de Molde dans son pays et un ancien coéquipier s'est confié sur le jeune homme.

Le joueur de Toulouse, Ruben Gabrielsen, est revenu sur l'évolution du joueur dans une interview pour la ' Gazzetta dello Sport' : "Quand il est arrivé à Molde, c'était un enfant, et à vrai dire, il n'était pas spécialement bon."

"Il s'était blessé et quand il est revenu, ça l'a rendu plus fort. Il a appris que dans les temps les plus difficiles, il fallait travailler plus dur et il a eu sa récompense", a expliqué le Toulousain.

"Nous jouions contre Brann, et cette semaine-là il n'avait même pas marqué de but à l'entraînement. Nous, on se moquait de lui, mais l'entraîneur a décidé de le faire jouer titulaire. On était certain qu'on ne pouvait pas jouer avec lui en attaque et après quelques minutes, il avait marqué quatre buts", raconte le joueur norvégien.