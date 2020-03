L'état de santé de Nouri après être sorti du coma

Alors que le monde du football suite à la pandémie est en pause, il y a une bonne nouvelle qui a fait chaud aux coeurs de tous les amateurs de football, et plus particulièrement à ceux de l'Ajax Amsterdam.

Victime d'un grave malaise cardiaque lors de l'été 2017 en plein match avec la réserve de l'Ajax Amsterdam, Abdelhak "Appie" Nouri, ne s'était plus réveillé de son coma depuis. Son frère a confirmé que le joueur est bien réveillé.

Presque trois ans plus tard, le jeune homme est bien réveillé, et c'est son entourage qui l'a confirmé. Pour une chaîne de télévision, le frère du joueur a évoqué son état pour 'Wereld Draait Door' et a confié qu'il était éveillé depuis quelques temps déjà.

"Il est réveillé, il dort, il mange, mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une forme de communication, puis il bouge les sourcils. Il ne peut tout simplement pas le garder longtemps, cela semble être le sport de haut niveau pour lui", a déclaré son frère, Abderrahim.

"Appie arrive à dormir, à tousser, à avaler de la nourriture de lui-même, à roter. C'est pas pour autant qu'il arrive à se lever de son lit. Il reste couché sur son lit et est dépendant de nous", a-t-il ajouté.