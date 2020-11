Après un nouvel échec sur penalty, Zlatan va arrêter de les tirer

Zlatan Ibrahimovic ne va plus tirer les penaltys de l'AC Milan après avoir raté son troisième penalty de la saison dimanche. Cependant, l'attaquant vétéran s'est racheté en marquant dans le temps additionnel pour assurer un match nul 2-2 face au Hellas Verona pour le leader de la Serie A. Le raté à la 66e minute du vétéran suédois n'a pas coûté la défaite à Milan, qui s'est remis d'un déficit précoce de deux buts pour arracher un point, Ibrahimovic s'élevant le plus haut pour marquer de la tête dans les dernières minutes du match de Serie A à San Siro.

Ibrahimovic n'a pas réussi à convertir quatre de ses six derniers penaltys, le joueur de 39 ans admettant qu'il donnerait le prochain à son coéquipier Franck Kessie. "Je suis en colère, évidemment, car un match nul aujourd'hui n'est pas suffisant", a déclaré Ibrahimovic à 'Sky Sport Italia'. "Nous avons eu tellement d’occasions, j’ai raté un penalty et je pense que je laisse le prochain à Kessie ! Ce serait mieux. On a concédé deux buts, on en a marqué deux, on avance et l'important est de ne pas perdre confiance. Compte tenu de l'état actuel du classement, on veut gagner chaque match".

Malgré le résultat, Milan, invaincu, reste en tête de la Serie A, se dirigeant vers la trêve internationale avec une avance de deux points sur la surprise de ce début de saison, Sassuolo. Alors que leur prochain match de championnat aura lieu le 22 novembre à Naples, Zlatan Ibrahimovic a admis qu'il attendait avec impatience la prochaine pause pour rajeunir son corps. "Il y a beaucoup de matches maintenant et quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas toujours à 100 pour cent", a-t-il déclaré.

Heureusement, la pause internationale est là, car j'ai besoin de repos. Je n'avais pas la finesse et la détermination habituelles que j'ai devant le but. J'avais juste l'impression que je n'étais pas tout là. Nous devons jouer pour des objectifs, nous ne pouvons pas simplement aller là-bas et être heureux de jouer. Du moins, moi, je ne peux pas, ce n’est pas ma philosophie", a ajouté le Suédois. Le début de saison impressionnant de Milan a été une surprise, les prétendants au titre, la Juventus, Naples et à l'Inter ayant tous des campagnes irrégulières jusqu'à présent, et Ibrahimovic estime que l'élite italienne est actuellement une compétition égale.

"Je vois maintenant plus d’équipes qui se battent pour plus haut dans le classement et ce n’était pas des équipes comme l’Atalanta dans le passé", a déclaré Ibrahimovic. "J’ai joué dans de nombreux pays et je peux confirmer que l’Italie est la plus dure pour les attaquants. De nombreuses équipes se disputent le sommet, il y en a qui n’ont pas encore atteint leur apogée. L’ordre du jour est chargé, donc l’équipe en meilleure forme finira par remporter le Scudetto".