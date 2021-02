L'Inter Milan remporte le derby et distance son voisin

L'Inter se pose en sérieux candidat au titre en Italie. Après avec pris les commandes du classement la semaine passée en dominant la Lazio, l'équipe d'Antonio Conte s'est largement imposée dans le derby de Milan grâce à son duo Lautaro-Lukaku.

Il ne faut d'ailleurs que cinq toutes petites minutes à l'Argentin pour ouvrir le score sur un centre... du Belge (0-1, 5e). Les Rossoneri tentent ensuite de réagir, mais c'est Lukaku qui se montre de nouveau dangereux, sans trouver le cadre.

Ibrahimovic se plaint après un duel avec De Vriij, et Théo Hernandez manque d'égaliser après une intervention loupée de Bastoni. Perisic d'un côté, Zlatan encore de l'autre : les deux équipes ont l'opportunité de marquer dans une première mi-temps très vivante.

Le rythme est toujours aussi soutenu après la pause, et ce sont les Rossoneri qui sont tout proches de revenir au score. Mais Handanovic sort deux superbes parades, d'abord sur une tête décroisée d'Ibrahimovic, puis sur une tentative de Tonali. Les Rossoneri ont alors laissé passer leur chance.

Le moment choisi par Lautaro Martinez pour administrer une leçon de réalisme et d'efficacité à son adversaire du jour au terme d'une chevauchée de Hakimi, bien relayée par Eriksen (0-2, 57e). Deux puis trois avec cette fois Romelu Lukaku qui s'offre un exploit individuel pour signer son 17e but de la saison (0-3, 66e), alors qu'entre temps, Handanovic s'était encore illustré.

Le score est acquis, mais Barella s'essaie à son tour pour enfoncer le clou. À côté. Malgré plusieurs tentatives, l'AC Milan ne parvient pas à sauver l'honneur et concède donc une loude défaite et pourrait voir la Roma et la Juve se rapprocher au classement.

De son côté, l'Inter compte désormais quatre points d'avance en tête de la Serie A, alors que l'AC Milan a peut-être dit adieu à ses espoirs d'être sacré champion d'Italie à la surprise générale en fin de saison, un an et demi après le retour salvateur de Zlatan Ibrahimovic. Les protégés de Stefano Pioli vont donc désormais devoir se concentrer pour aller chercher leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition qu'ils n'ont plus côtoyée depuis la saison 2013-2014.