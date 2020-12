Le XI de rÃªve de Zlatan Ibrahimovic

Interrogé par la 'Gazetta dello Sport', Zlatan Ibrahimovic s'est prêté au jeu du XI de rêve, uniquement avec des joueurs aux côtés desquels il a évolué dans les différents clubs où il est passé.

Une équipe impressionnante, "choisie pour [la] grandeur ou par affection, de ceux qui [lui] ont donné quelque chose" depuis les débuts de sa carrière. Le Suédois qui n'a pu s'empêcher de débuter par un traut d'humour, annonçant : "Je mets Ibra, Ibra, Ibra…"

"(Gianluigi) Buffon est le gardien de but, le meilleur, j'ai joué avec lui à la Juventus. C’était une équipe spéciale. J'étais jeune et tout le monde me traitait comme je traite les jeunes joueurs à Milan maintenant. Ils avaient tant à m’apprendre."

Place ensuite à la défense, à commencer sans surprise par Maxwell. "C’est le latéral gauche, mon ami. Puis on met les animaux Alessandro Nesta et Fabio Cannavaro en défense centrale. Fabio me faisait faire le tour de Naples avec son scooter. Il était fou, mais moi plus. (…) Maicon est le latéral droit. Quand il est arrivé à l’Inter, il n’était pas considéré aussi fort qu’il ne l’a été durant trois années."

Côté milieu de terrain, le choix se tourne une nouvelle fois vers l'Italie. "Puis Nedved, le numéro un. C'est lui qui m’a aidé à m’améliorer plus que n’importe qui d’autre", argue-il.

"Quand je l’ai vu, j’ai compris que ce que je faisais n’était pas suffisant. Il était toujours en train de s’entraîner, c’était une machine. Je prends Patrick Vieira, et Xavi. C’était deux champions. Et cette équipe de Barcelone était tellement forte, une machine à phénomènes. Les six premiers mois ont été incroyables, mais ensuite je ne me suis pas senti bien à cause de l’entraîneur." Prends ça, Pep Guardiola.

Enfin, "pour l’attaque, c’est facile à faire : Zinédine Zidane en meneur. Quand il arrivait sur le terrain, il transformait tous les autres en Zidane. Ronaldo Il Fenomeno, mon idole. Et Diego Maradona, parce qu’il est le plus fort de tous les temps, il était même meilleur que moi." Une petite entorse à la règle de ne choisir que des joueurs qu'il avait cotôyés pour rendre hommage au Pibe de Oro.