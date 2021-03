Pioli : "C'est une grande déception cette élimination"

Après un match aller conclu sur un score de parité (1-1), l'AC Milan et Manchester United avaient rendez-vous pour le retour, jeudi soir, à San Siro. Longtemps à côté de leur match, ce sont les Anglais qui sont allés chercher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, grâce à un but du Français Paul Pogba (0-1).

Buteur pour son retour à la compétition, celui qui avait été appelé par Didier Deschamps en équipe de France plus tôt dans la journée après une absence de deux mois, a donc permis aux Red Devils de prendre le meilleur sur l'équipe entraînée par Stefano Pioli. En fin de match, ce dernier ne cachait pas sa déception...

"C'est une grande déception cette élimination. On a joué comme une grande équipe, mais on aurait dû marquer un but en première mi-temps ce soir. C'est décevant pour tous les joueurs. Manchester est une équipe très forte, en demi-finales de Ligue Europa l'an dernier, une équipe qui a battu Manchester City il y a dix jours. La déception, ce sont les deux buts pris, aller et retour confondus, qui sont davantage de notre fait que du leur, mais c'est comme ça", a-t-il regretté au micro du média 'Sky Italia'.

"On a mis de la qualité, de la détermination... On voulait passer. C'est dur mais on doit se reprendre tout de suite en championnat, il reste onze matches (le Milan est 2e, à 9 longueurs de l'Inter). Trop d'absences ? Au moment du tirage, on espérait tous pouvoir jouer avec tous les titulaires, mais, malheureusement, il y a eu beaucoup d'absents...", a ensuite ajouté l'entraîneur de l'AC Milan, fier malgré tout du visage affiché par ses joueurs contre l'une des meilleures équipes anglaises.

"En Europe, il y a plus de rythme, plus d'intensité, et, même dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures pour nous, je pense qu'on a montré que le football italien pouvait tenir le coup", a enfin déclaré Stefano Pioli. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer ne s'en est pas caché : heureusement que Paul Pogba est passé par là.