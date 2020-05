Adama Traoré aura l'embarras du choix

Wolverhampton a encore surpris tout le monde cette saison en Premier League. Les Wolves sont pour le moment à la sixième position du classement et brillent en championnat.

Sans oublier que ces derniers sont toujours en course en Europa League. Un parcours qui provoque logiquement l'intérêt de plusieurs clubs pour certains joueurs du club anglais.

Et parmi les plus courtisés se trouve Adama Traoré. L'attaquant hispano-malien s'est révélé à l'Europe cette saison en inscrivant six buts pour sept passes décisives en 40 matches cette saison.

Sa rapidité et sa puissance physique impressionnent et les plus grands cadors observent de près la situation du joueur. Selon le 'Birmingham Mail', cinq gros clubs le suivraient.

En commençant par son club formateur, le FC Barcelone, ainsi que son éternel rival, le Real Madrid. Les deux clubs espagnols ne seraient pas contre l'idée de le faire revenir dans le pays où il a grandi.

Cependant, celui-ci intéresse aussi les cadors de Premier League. Liverpool, Manchester City et Manchester United seraient eux aussi à l'affût. Si Traoré compte partir prochainement, il aura l'embarras du choix.