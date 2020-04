Adebayor répond aux critiques de son pays

Face à la pandémie et à l'arrêt du football au Paraguay, Emmanuel Adebayor a décidé de rentrer dans son pays pour y passer le confinement, mais la situation est tendue.

Le joueur togolais est à Lomé, mais reçoit de nombreuses critiques. Car contrairement à de nombreuses personnalités du football, l'ancien joueur de City a fait le choix de ne pas faire de dons.

Adebayor a donc publié un message sur les réseaux sociaux : "Pour ceux qui disent que je ne fais pas de dons, laissez-moi être très clair, je ne fais pas de dons. C'est très simple. Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c'est le plus important. Après, il y aura des gens qui me critiqueront pour le fait que je n'ai pas fait de fondation à Lomé."

"Il semble pour certains que c'est moi qui ai apporté le virus du coronavirus à Lomé. C'est très malheureux, mais c'est comme ça et c'est le pays qui est comme ça", charge-t-il contre son pays.

"Vous pouvez me comparer à Didier Drogba, vous pouvez me comparer à Samuel Eto'o, mais malheureusement je ne suis pas Didier Drogba, je ne suis pas Samuel Eto'o. Je suis Emmanuel Sheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux", a-t-il conclu.