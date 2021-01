Adidas leader du sponsoring dans le football

La bataille entre les deux principales marques mondiales de sponsoring sportif place l'Américain Nike en tête en 2021 avec un investissement de 1,673 milliards de dollars (1,364 milliards d'euros), devant l'Allemand Adidas, leader du football avec 1,026 milliards de dollars (836 millions d'euros).

Malgré l'impact de la pandémie, on estime que Nike et Adidas investiront plus de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) dans le sponsoring sportif à elles deux en 2021, selon les données de la société 'GlobalData Sport Intelligence' publiées par le cabinet de conseil 'KPMG'.

La stratégie multisport de Nike la place en tête avec un investissement de 1,673 milliards de dollars (1,364 milliards d'euros), dont la moitié (834 millions de dollars, 679 millions d'euros) sera consacrée au football.

L'entreprise de l'Oregon (États-Unis) se répartit l'autre moitié dans quatre sports, parmi lesquels le basket-ball se distingue (352 millions de dollars, 286 millions d'euros), avec lequel elle a un accord de huit saisons à partir de la saison 2017-18 pour habiller toutes les franchises pour environ 125 millions par an (101 millions d'euros) auquel elle ajoute des contrats avec plusieurs des principales stars.

Les dépenses de Nike en matière de sponsoring sont complétées par le football américain, auquel la marque contribue à hauteur de 194 millions de dollars de sponsoring en 2021 (158 millions d'euros) car elle est la marque officielle de la NFL, les 100 millions (81 millions d'euros) qu'elle apporte au baseball, où elle sponsorise également la MLB américaine, et le même montant au golf, où elle soutient des stars telles que Tiger Woods ou Rory McIlroy.

Pour sa part, Adidas concentre près des trois quarts de ses ressources de sponsoring (73 %) sur le football, ce qui équivaut à 1,026 milliards de dollars (836 millions d'euros), avec des contrats comme celui du Real Madrid, qui est estimé à environ 120 millions d'euros par saison.

L'autre quart des contrats de sponsoring qui alimentent l'entreprise allemande se répartit principalement entre le futsal (105 millions, 85 en euros) dans lequel elle est la marque du ballon officiel de la Ligue des champions ; le hockey sur glace (72 millions de dollars, 58 en euros) dans lequel elle sponsorise la NHL américaine ; le beach soccer (50 millions, 40 en euros) et le basketball (48 millions, 39 en euros).

Un résultat très frappant de ces données qui reflète la pertinence de l'industrie sportive américaine est que le sport universitaire aux États-Unis est une priorité absolue pour les deux marques : Nike y investit 8% de ses dépenses de sponsoring (130 millions de dollars, 105 millions d'euros), ce qui en ferait son quatrième "sport" par investissement, tandis que pour Adidas ce serait le deuxième, puisqu'il investit dans les athlètes universitaires américains plus de 106 millions (86 millions d'euros).