Adrien Rabiot veut filer à l’anglaise

La plupart des joueurs de la Vieille Dame ont regagné les installations de Vinovo en vue d'une reprise des entraînements, mais un joueur a manqué à l'appel : Adrien Rabiot.

En Italie, on parle déjà d'un futur départ de l'ancien joueur du PSG, les médias italiens affirment que, la mère et agent d'Adrien Rabiot, serait à la recherche d'un autre club pour son fils, et cette fois-ci, le joueur souhaiterait rejoindre l'Angleterre.

Lors du dernier mercato, l'international français était à deux doigts de quitter la Juventus, se montrant insatisfait du temps de jeu que Sari lui accorde, et les médias évoquaient ainsi un départ chez les Gunners, mais il a finalement décidé de rester en Lombardie.

Quelques mois après, sa situation n'a pas changé et sa mère veut l'envoyé à tout prix vers l'Angleterre. Selon la presse italienne, le joueur n'a pas de date définie pour regagner l'Italie, il est depuis le 6 avril sur la Côte d'Azur.

Affaire à suivre...