Adrien Silva pourrait être de retour au bercail

Adrien Silva, 31 ans, un milieu de terrain formé au Sporting et qui a quitté Alvalade en 2017 pour rejoindre Leicester, est le rêve du président du club portugais, Frederico Varandas. Et l'international portugais, qui s'apprête à entamer la dernière saison de son contrat avec Leicester, ne dit pas non à un retour au bercail, confessant qu'il verrait "d'un bon oeil" un retour à Lisbonne.

Et il avoue pourquoi : "Je l'ai en travers la gorge le fait de ne pas pouvoir être champion avec Sporting. Qui sait, un jour... J'espère avoir encore de nombreuses années pour arriver à la fin de ma carrière et réussir cet objectif" - l'autre est d'être champion du monde pour le Portugal.

"Le retour a été sur le point de se produire à plusieurs reprises... Mais j'appartiens à Leicester et je suis prêté à Monaco, voyons ce qui peut arriver, c'est une option très valable", garantit-il.

Adrien Silva ne s'y opposerait donc pas à un retour à José de Alvalade, des déclarations qui feront le bonheur de la direction du club des Lions.