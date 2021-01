Affaire Payet, Villas-Boas donne sa version

Si André Villas-Boas n'avait pas lancé Payet en tant que titulaire face à Montpellier lors de la journée précédente, c'était pour punir son joueur d'être arrivé en retard à l'entraînement du premier janvier.

Ce dernier avait réagi avec une célébration mimant un geste de folie avec regard noir appuyé vers son coach.

Samedi soir, AVB a récidivé et s'est passé une deuxième fois consécutive du Réunionnais.

En conférence de presse, l'entraîneur phocéen a abordé le sujet, expliquant d'abord qu'il avait voulu continuer avec Nemanja Radonjic, buteur face aux Héraultais il y a trois jours, afin de "continuer à lui donner confiance ».

"Avec Dim', il n'y a pas d'histoire, de Twitter ou de confrontation. On est clairs lui et moi. Je ne veux pas trop en parler car c'est entre lui et moi. Je pense qu'il doit revenir avec sa force et j'ai confiance en lui. C'est un mec que j'adore".

Dimitri Payet débutera-t-il la renconre ce mercredi contre le Paris Saint-Germain, à l’occasion du Trophée des champions ?

En attendant, AVB a analysé le match nul de son équipe à Dijon en conférence de presse. "On est déçu du résultat. La performance a été bonne, l'équipe a tout donné, a essayé de marquer. Mettre le premier but était très important pour nous. On a eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps pour marquer. C'était important d'essayer de faire sortir Dijon. En deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup de chances, on est entré dans la surface, mais sans parvenir à faire la bonne dernière passe. Donc on est déçu du résultat, ce n'était pas notre jour."

Le coach portugais sait ce qui devra être corrigé face au PSG : "C'est précisément l'efficacité devant le but. Contre Montpellier, on l'a eu, aujourd'hui non. J'espère qu'on l'aura mercredi. Là, on n'a pas trop de temps. On va récupérer les joueurs, faire la mise en place mardi, préparer l'analyse du match et essayer de faire mieux. C'est une bonne opportunité pour nous, et je veux que toute l'équipe en profite."