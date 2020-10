Agnelli confirme sa volonté de réorganiser la Juventus de Turin

Il va y avoir des changements importants dans la structure de la Juventus. C’est ce qu’a confirmé le président, Andrea Agnelli, qui a remercié Pavel Nedved, Fabio Paratici et Federico Cherubini pour leurs efforts lors d’une dernière saison compliquée et atypique, faute au coronavirus.

Ainsi, Paratici devient le coordinateur du domaine sportif, tandis que Federico Cherubini sera le directeur du Football. "En ce qui concerne l’aspect sportif, je ne peux que vous remercier : le neuvième 'Scudetto' consécutif est un prix qui n’a pas trouvé la reconnaissance adéquate, pour les conditions extraordinaires dans lesquelles nous l'avons décroché", a expliqué Agnelli en conférence de presse.

Il a souligné que l’impact de la crise actuelle a été un coup dur en mars, lorsque les compétitions ont commencé à être suspendues. "Le printemps nous a imposé une gestion d’urgence, mais c’était aussi le moment d’une réorganisation interne dans nos deux secteurs", a-t-il poursuivi.

"Le domaine sportif, dirigé par Fabio Paratici, et le secteur des affaires, dirigé par Stefano Bertola. Giorgio Ricci continuera d’occuper le poste de directeur de Recettes, Federico Cherubini assumera le poste de directeur de Football", a révélé Agnelli.

Enfin, sur la saison en cours et son nouvel entraîneur, Andrea Pirlo, Agnelli a souligné qu’il faut être patient et "ne pas juger l’équipe" pour quelques mauvais résultats. " La pré-saison a été complètement perdue, et nous devons l’accompagner sur la bonne voie sur cette route initiale, qui n’est pas sans obstacles", a-t-il conclu.