Agüero manquera le choc contre le Real Madrid

L'attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, ne se remettra pas à temps de sa blessure au genou pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions, a confirmé Pep Guardiola.

Aguero a subi un coup au ménisque du genou lors de la victoire contre Burnley le mois dernier et a été opéré par le chirurgien préféré de Guardiola, le Dr Ramon Cugat. Une période de récupération de quatre à six semaines a été décrétée et semblait placer Agüero en lice pour le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Mais, à en croire les propos tenus par le manager des Sky Blues ce vendredi, l'international albiceleste sera bien out. "Je vous ai dit plusieurs fois non", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse à propos d'un retour d'Agüero face aux Merengue.

Son esprit est tourné vers les rencontres domestiques prévues d'ici le choc contre le leader de la Liga : "J'ai vu le tirage peut-être deux ou trois heures après qu'il a été effectué. Je pense surtout au match contre Brighton samedi et je continue de me préparer pour Arsenal [en demi-finale de la FA Cup]. Après cela, nous avons deux matchs et une finale potentielle [FA Cup] à préparer avant le Real Madrid. C'est tout ce que j'ai en tête."