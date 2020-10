Ait-Nouri buteur dès sa première avec les Wolves

L’ancien angévin Rayan Ait-Nouri a connu un baptême de feu plus que réussi en Premier League, ce vendredi à l’occasion du match opposant son équipe de Wolverhampton avec Crystal Palace.

Il ne lui a fallu que 18 minutes de jeu à l’international espoir tricolore pour trouver le chemin des filets adverses. Sur un centre de Podence, et à la suite d’une déviation d’un joueur adverse, il a fait mouche sur une reprise de volée du gauche à l’entrée de la surface. Le cuir a terminé dans le petit filet intérieur.

Plus jeune buteur français en PL

Avec cette réalisation, Ait-Nouri devient le plus jeune buteur français de l’histoire de la Premier League. Il n’a que 19 ans et 146 jours et seulement une vingtaine de matches en pro derrière lui.

Pour rappel, Ait-Nouri avait été transféré chez les Wolves en septembre dernier dans le cadre d’un prêt, et avec une option d’achat à la clé.