L'Ajax fait le travail et sort le LOSC

La mission des Dogues étaient claire et l'enjeu aussi. Après leur défaite à l'aller, les hommes de Galtier devaient absolument l'emporter pour espérer effacer un déficit de 2-1. Il fallait donc espérer gagner à l'Ajax Arena d'Amsterdam. Plus facile à dire qu'à faire...

Mais Lille avait le bon état d'esprit. Preuve en est cette première opportunité précoce obtenue dès la 4e minute avec Martinez qui sauvait sur sa ligne après une frappe axiale de Xeka.

Lille se montrait encore dangereux quelques instants plus tard.Une frappe de Sanches passait à droite des cages de Stekelenburg et l'Ajax pouvait laisser passer l'orage et.. ouvrir le score.

En effet, les Dogues n'ont pas su concrétiser leur bonne entame et au quart d'heure de jeu, les Bataves frappaient sans coup de semonce.

Un coup franc signé Tadic parvenait sur la tête plongeante de Klaasen, qui trompait l'infortuné Mike Maignan. 1-0, le score au repos. En effet, plus rien n'allait être marqué de part et d'autre avant la pause et ce, malgré plusieurs opportunités. On retiendra notamment cette occasion ajacide à la demi-heiure de jeu, quand suite à une combinaison avec Klaasen, Rensch débarquait dans la surface, mais Maignan, plus vif et bon lecteur du jeu, remportait le duel en sortant vite.

Lille allait néanmoins parvenir à rebattre les cartes dans le second acte. Alors que l'Ajax avait été franchement bousculé par les Nordistes lors des 45 premières minutes, ces derniers n'allaient rien lâcher et allaient d'ailleurs être récompensés dans le dernier tiers de la partie.

Ainsi, à un quart d'heure de la fin, l'arbitre de la partie sanctionnait une faute dans la surface de Martinez sur David qui avait été poussé dans le dos sur l'action. Yazici ne posait pas de questions et égalisait d'une grosse frappe dans l'axe.

Le LOSC avait donc un quart d'heure pour aller chercher la prolongation et faire couler de la sueur froide dans le dos des supporters bataves. Les Dogues poussaient en veillant à ne pas trop se livrer face à la menace des attaques rapides néerlandaises et les minutes passaient.

Vieux routiers des coupes d'Europe, les Bataves faisaient tourner le ballon pour faire tourner le chrono et les Lillois n'ont jamais su insuffler la folie nécessaire pour faire basculer la rencontre. David Neres punissait même les coéquipiers de Weah à deux minutes de la fin d'une tête assassine sur un centre de Tadic.

L'Ajax s'impose donc et Lille peut avoir des regrets au vu de la production proposée lors de ce match retour.