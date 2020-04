Promes enfreint le confinement pour aller faire un match

Promes a été filmé à Amsterdam en compagnie notamment de Daishawn Redan (FC Groningue).

La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et le joueur s'est par la suite excusé publiquement.

"Je voudrais m'excuser pour la vidéo sur laquelle on me voit. Le football me manque mais je n'ai pas été prudent de sortir vu les circonstances. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage en ces temps difficiles", a-t-il pubié sur Instagram.

Promes et Redan été contactés par leurs clubs respectifs au sujet de leur comportement. Des sanctions sont à prévoir.