Ajroudi rêve de Ronaldo et Zidane à Marseille

Le businessman franco-tunisien se met à rêver d'une superstar comme Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille.

"Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela", a d'abord confié l'homme d'affaires.

"Si j'en rêve à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve... Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal", a glissé l'homme d'affaires.

Mohamed Ayachi Ajroudi évoque aussi le possible entraîneur si le rachat de l'OM se réalisait. L'homme d'affaires vise très haut : "Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Zinedine Zidane ? (Il sourit.) C’est l’avenir qui nous le dira."