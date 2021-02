Al-Ahly rencontrera le Bayern en demi-finale

Al-Ahly s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs après avoir battu sur la plus petite des marges le club d'Al-Duhail qui sort la tête haute de la compétition.

Les Egyptiens ont globalement contrôlé le match et seul leur manque de finition a empêché un meilleur résultat et a laissé en vie à une équipe du Qatar qui a poussé sur la fin, stimulée par la petite différence au tableau d'affichage.

Malgré les tentatives d'Al-Ahly, les champions d'Afrique n'ont pu inscrire qu'un seul but, El Shahat marquant à la demi-heure de jeu sur une belle frappe.

Dès lors, les Égyptiens ont cherché à marquer un deuxième but pour tuer le match, mais leur manque de finition et la VAR (avec le but de Bwalya refusé à la 38e minute) les ont empêchés d'aggraver le score.

Avec sa qualification, Al-Ahly affrontera le Bayern Munich en demi-finale du Mondial des clubs qui, pour la première fois depuis 2013, comprendra une équipe africaine.